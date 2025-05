Il nuovo Papa offre un risultato profetico per Antonelli al GP di Imola.

La scelta del Papa Leone XIV potrebbe avere ripercussioni inattese sul futuro della Formula 1, in particolare per Andrea Kimi Antonelli.

Un appassionato ha infatti suggerito che il nuovo Pontefice potrebbe influenzare il prossimo successo in F1. Se anche tu, come me, sei rimasto affascinato dalla figura papale dopo aver visto Conclave, ricorderai che Robert Francis Prevost è diventato questa settimana il primo statunitense a guidare la Chiesa Cattolica, nonostante il suo sostegno personale al Cardinale Benítez. Un collegamento curioso che apre scenari inediti per il mondo delle corse.

Il Papa Leone, tuttavia, è stato così impegnato a delineare la sua visione del pontificato da non poter prendere parte alle nostre previsioni domenicali per il Gran Premio di Imola. L’utente @F1GuyDan ha osservato che la sua nomina potrebbe rivelarsi favorevole per la stella Mercedes, Kimi Antonelli, ricordando come l’ultimo Papa eletto fosse seguito da una vittoria in F1, quando Kimi trionfò in Australia nel 2013. Immaginate quindi un debutto trionfale per Antonelli in Italia: resta da vedere se questo curioso schema si ripeterà a Imola, proprio come accadde allora con Kimi Raikkonen.

Il nuovo Papa sarà presente al Gran Premio di Imola?

La risposta, almeno in termini di presenza fisica, appare piuttosto negativa. Tuttavia, non mancheranno segni e omaggi durante gli ultimi preparativi per Imola, mentre alcuni tifosi si cimenteranno in divertenti montaggi fotografici. E se ancora qualche sostenitore della Ferrari non ha collegato l’immagine del nuovo Papa a quella del fedele cagnolino di Charles Leclerc, Leo, è certo che la percezione del team cambierà in un batter d’occhio.

Durante i Gran Premi di Emilia Romagna e Italia del 2024 sono circolate immagini quasi sacre di Leclerc, Leo, Lewis Hamilton e Fred Vasseur; ma, dato l’attuale scenario del mondiale 2025, i tifosi potrebbero mostrare un lato meno devoto nei confronti della scuderia rossa.

