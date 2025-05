Sainz GIUSTIFICA il fallimento di Hamilton alla Ferrari

Carlos Sainz ha giustificato il momento difficile di Lewis Hamilton nella sua nuova fase con la Ferrari.

In dichiarazioni pubblicate da RacingNews365, il pilota nato a Madrid ha dichiarato quanto segue: "Per me, questa è solo una delle 15 cose da reimparare. Alcuni team preferiscono usare il freno motore per far girare la macchina, altri semplicemente preferiscono usare più differenziale e altri preferiscono la migrazione dei freni.

"Con altri, la configurazione della vettura e la posizione dell'asse anteriore con l'aerodinamica, altri con la meccanica e altri con il beccheggio o la guida, non puoi immaginare la quantità di variabilità per far sì che la vettura faccia un tempo sul giro simile in tanti modi diversi.

"Quella potrebbe essere una delle 15 o 20 cose che sto ancora cercando di capire e, ovviamente, sto provando la frenata con motore elevato sulla Williams per vedere se funziona. Sto provando le mappature del differenziale, sto provando l'equilibrio meccanico, sto provando tutto ogni settimana per vedere cosa piace e cosa no alla macchina.

"Ci sono cose che si adattano al tuo stile, altre no, e mi piace questo processo in cui sbaglierai molte volte, ma finché ti diverti e lo accetti e sai che sbaglierai qualche volta, quando riesci a trovare la giusta combinazione e fai bene, in realtà è un momento Eureka che ti fa sentire bene e ha senso", ha affermato.

Correlato: Il risultato che mette Antonelli alla pari con Verstappen e Hamilton

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato