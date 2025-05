Il risultato che mette Antonelli alla pari con Verstappen e Hamilton

È stato evidenziato un risultato che colloca Andrea Kimi Antonelli al livello di Lewis Hamilton e Max Verstappen nel 2025.

Il pilota italiano della Mercedes è tra i pochi ad aver superato i McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri in una sessione di qualifiche del campionato di Formula 1 2025.

In effetti, solo Hamilton una volta, Antonelli in un’occasione in più e Verstappen in quattro differenti opportunità sono riusciti a posizionarsi davanti ai concorrenti del team di Woking.

Molti sostengono che Norris non abbia saputo esprimere appieno il potenziale della sua vettura. Parlando di Antonelli, il giovane pilota ha conquistato la pole position nella qualifiche della Sprint Race del Gran Premio di Miami, diventando così il pilota più giovane a salire sul gradino più alto in qualsiasi formato di qualifiche.

Cosa è successo nella Sprint Race del GP di Miami?

Lando Norris ha vinto di rimbalzo la gara sprint del Gran Premio di Miami, favorito dalla sfortuna di Carlos Sainz e Fernando Alonso. È stata una Sprint iniziata in ritardo a causa dell'incidente di Charles Leclerc e del ritardo causato dalla pioggia in pista.

Antonelli è partito in testa, ma ha perso il comando alla prima curva dopo essere stato spinto fuori pista da Oscar Piastri. La FIA ha deciso di non penalizzare la McLaren e davanti non ci sono stati molti cambiamenti poiché tutti temevano un incidente importante; tuttavia, le condizioni dell'asfalto sono migliorate e a 6 giri dalla fine, tutti sono rientrati ai box.

Lewis Hamilton è rientrato prima di tutti e questo gli ha dato un enorme vantaggio, ma nel mezzo delle soste ai box, Max Verstappen si è scontrato con una Mercedes uscendo dal suo garage.

Inoltre, Carlos Sainz ha avuto un incidente con uno dei muri che lo ha costretto al ritiro. Ma non è finita lì, perché Fernando Alonso è stato colpito da Liam Lawson e si è schiantato contro il muro.

Questo ha causato l’uscita di una bandiera gialla e non ci sono stati sorpassi negli ultimi tre giri della gara. Alla fine, Norris ha conquistato la vittoria e Hamilton ha concluso al terzo posto.

Sprint GP di Miami

