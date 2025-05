La stagione della Ferrari, NELLE MANI DELLA FIA

Il destino della stagione 2025 per Ferrari dipenderà dalle decisioni della FIA e dall’impatto di una nuova regolamentazione tecnica che potrebbe rimodellare il campionato.

Secondo quanto riportato da The Race, il ripristino dei frontali alari al Gran Premio di Spagna costringerà molti team ad adattare i propri bolidi, con il rischio di ribaltare l’odierna classifica.

Barcellona, scelta per la nona gara, diventerà il banco di prova ideale per testare nuove configurazioni aerodinamiche, rappresentando un’incognita per tutti i contendenti, inclusa Ferrari, che dovranno affrontare sfide imprevedibili per ottenere un vantaggio competitivo.

Com'è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, né esperto né debuttante, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata tra le squadre che hanno sfruttato meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda appena nei punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così è rimasto il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

