Le cattive notizie della Ferrari per il GP dell'Emilia-Romagna

Ferrari potrebbe aver preso una decisione controversa in vista del prossimo Gran Premio dell'Emilia Romagna, notizia che molti potrebbero interpretare come negativa.

Secondo le informazioni fornite da AutoRacer.it, il team di Maranello ha già pianificato gli aggiornamenti per l'SF-25.

Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 tornerà in Europa con la prima delle due gare italiane e Ferrari dovrà cercare di rimediare a Imola, dove il direttore tecnico Frederic Vasseur è convinto di poter assistere a un notevole miglioramento della vettura.

“Abbiamo introdotto alcuni sviluppi che ci permetteranno di compiere un piccolo balzo in avanti e ulteriori progressi sono previsti a Barcellona”, ha commentato Vasseur su Sky Sport F1, sottolineando l’importanza di trovare il giusto compromesso con la macchina.

Correlato: La stampa italiana ESPLODE contro Hamilton e Ferrari

Come si è configurato il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha confermato il dominio della McLaren in Formula 1, sebbene non mancare alcune sorprese.

Sul circuito internazionale di Miami, sia i piloti più esperti che i debuttanti sono risultati penalizzati dal tracciato esigente e dalle condizioni di gara. Mercedes ha mantenuto una notevole coerenza sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla corsa, mentre Red Bull ha vissuto un weekend caotico, con Verstappen lontano dal podio e Tsunoda che ha faticato a raggiungere i punti.

Una piacevole sorpresa è stata la rinascita di Williams in una posizione di rilievo in griglia grazie alle prestazioni di Albon e Sainz. Ecco come si è definito il campionato costruttori: