La stampa italiana ESPLODE contro Hamilton e Ferrari

La relazione tra Lewis Hamilton e la Ferrari è in crisi, secondo quanto riportato dalla stampa italiana.

La Repubblica avverte che la SF-25 è una vettura problematica, anche per qualcuno del calibro di Hamilton. "Hamilton e Ferrari, terapia di coppia per affrontare una disconnessione palpabile", recita il titolo del quotidiano. Lo stesso britannico è arrivato ad affermare che avrebbe bisogno di un trapianto di cervello per comprendere la macchina, il che sottolinea la gravità della situazione.

Le interazioni tra Hamilton e il suo ingegnere Riccardo Adami non sono state delle migliori. Spesso, le loro conversazioni via radio diventano sarcastiche e tese, rendendo ancora più difficile la collaborazione.

Secondo La Repubblica e come spiega la giornalista Alessandra Retico, la situazione non è tanto una crisi, quanto il riflesso di due individui che non sono ancora riusciti a formare una vera squadra.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

