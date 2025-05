Lewis Hamilton CONTROVERSA i critici

La stella della Formula 1, Lewis Hamilton, si è aperto riguardo alle sue difficoltà nell’“integrarsi” durante i suoi primi anni nello sport.

Durante il recente Met Gala a New York, dove ha partecipato come copresidente, il pilota quarantenne ha confessato in un’intervista con Vogue di aver fatto molta strada dalla sua irruzione in F1.

Rivelando il grande impatto che la moda ha avuto nella formazione della sua vita adulta, Hamilton ha spiegato: "Quando ero più giovane, sentivo una pressione enorme per integrarmi, soprattutto in un ambiente così esclusivo dove io e mio padre eravamo gli unici di colore.

"Col tempo, ho imparato a scoprire chi ero davvero, ho trovato nella moda la fiducia per esprimermi e mostrare la mia personalità attraverso ciò che indossavo. Quel percorso mi ha aiutato a diventare la persona che sono oggi", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

