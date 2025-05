La grande PAURA che circonda Hamilton e la Ferrari

Hanno rivelato quale sarebbe il principale timore della Ferrari insieme a Lewis Hamilton nella stagione 2025.

Un rispettato analista di Formula 1 ritiene che la doppia squalifica della Ferrari nel Gran Premio di Cina di questa stagione potrebbe spiegare le recenti difficoltà della squadra.

Tuttavia, il commentatore di Sky Sports, Ted Kravitz, si chiede se quanto accaduto in Cina stia ancora influenzando le prestazioni del sette volte campione del mondo: "La Cina è stata competitiva, ma a causa delle doppie squalifiche –una per il peso della vettura, che può essere giustificata, e l’altra per l’usura della tavola, che forse è la più rilevante– sono stati costretti ad alzare la vettura.

"E qualcosa a cui ha fatto riferimento Lewis: 'Dalla Cina non siamo stati competitivi'. Sarà semplicemente perché hanno alzato la vettura per evitare squalifiche non potendola più abbassare, o c’è qualche altro fattore in gioco?

"Quest’anno è arrivato Loic Serra e, insieme ai suoi ingegneri, hanno deciso di implementare una sospensione anteriore a tirante. E questa è la stessa Ferrari che ha concluso seconda nel campionato costruttori lo scorso anno. La Ferrari che inseguiva Lando a tutta velocità ad Abu Dhabi; una vettura che era davvero competitiva alla fine del 2024.

"E perché sono regrediti? È vero che la sospensione anteriore a tirante rappresenta un cambiamento, ma loro hanno assicurato di avere più margine di miglioramento, quindi non credo che quella sia la causa principale", ha commentato Kravitz in l’ultimo podcast di Sky F1.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

