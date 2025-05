Hamilton è senza parole dopo la situazione di quest'anno.

Lewis Hamilton ha condiviso un messaggio toccante sui social dopo essere stato co-presidente della Met Gala 2025.

Il celebre pilota di Formula 1 ha espresso orgoglio e gratitudine per aver preso parte a un evento che celebra la storia della moda nera e l’eleganza raffinata, segnando così un importante traguardo nella sua carriera. In una serata che ha visto la partecipazione di personalità come Anna Wintour, Pharrell Williams, Colman Domingo e A$AP Rocky, Hamilton ha avuto anche un ruolo attivo nell’organizzazione dello spettacolo, un’iniziativa che ha saputo unire tradizione e innovazione.

Vestito con un elegante completo color avorio, firmato dalla designer britannica Grace Wales Bonner, il sette volte campione ha utilizzato il suo account Instagram per presentare il look e condividere il profondo significato celato in ogni dettaglio. "È difficile trovare le parole per esprimere cosa significhi co-presiedere la Met di quest'anno", ha dichiarato il pilota Ferrari. Il tema dell’edizione, che richiama la regalità, la spiritualità e il potere sacro dell’ornamento, si manifesta attraverso l’uso di materiali come l’avorio e le conchiglie, simboli che evocano memorie ancestrali, identità, protezione e rispetto. Con questo gesto, Hamilton ha voluto sottolineare quanto sia importante celebrare e riconoscere la ricchezza di queste tradizioni.

Il significato del look di Hamilton alla Met Gala

Il completo scelto dall’iconico pilota rende omaggio allo spirito del dandy. La giacca corta in tonalità avorio, abbinata a pantaloni a vita alta, levite e papillon, è stata impreziosita da una boina bianca firmata Stephen Jones Millinery e da una cintura decorata con conchiglie, tradizionalmente considerate un talismano di protezione in Africa. I gemelli, ispirati alla Whirligig African Daisy, completano l’outfit. Secondo Vogue, Hamilton e il suo stylist Eric McNeal hanno lavorato per tre mesi a stretto contatto con Grace Wales Bonner, curando ogni singolo dettaglio: dai motivi tratti dal baobab ai bottoni in madreperla, elementi che raccontano storie ricche di tradizione e cultura. Il risultato è un look che non solo incarna l’eleganza, ma trasmette anche una forte carica emotiva legata a radici e spiritualità, dimostrando come la moda possa essere una forma d’arte che unisce passato e presente.

