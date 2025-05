Sostengono l'INGIUSTIZIA contro Lewis Hamilton alla Ferrari

Il commentatore di Sky Sports F1, Martin Brundle, ha analizzato nella sua rubrica la conversazione radiofonica di Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Miami.

La controversa comunicazione, che ha caratterizzato il week-end a Miami, è nata dal ritardo della Ferrari nell’applicare le direttive di squadra tra Hamilton e il compagno Charles Leclerc.

Brundle ha trattato con calma i commenti del pilota nel suo recente articolo, sottolineando come, sebbene possano sembrare ingiusti quando alcune chiamate radio vengano trasmesse a livello mondiale, questo aspetto contribuisca al fascino e al mistero che da sempre contraddistinguono la Formula 1.

Il commentatore ha precisato: "Forse può sembrare ingiusto che alcune conversazioni radio diventino di dominio pubblico, ma questo fa parte dello spettacolo e del mistero che accompagna la F1".

Inoltre, Brundle ha aggiunto che le parole di Hamilton – il quale aveva suggerito al team di "prendersi una pausa" e, in tono sarcastico, aveva domandato se volesse concedere anche al Williams un'occasione – sono ormai irrimediabili, nonostante il fatto che, a seguito della gara, il team e i piloti si siano uniti per cercare di mitigare la situazione.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

