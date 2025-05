Mercedes indica la CHIAVE per la ripresa di Hamilton dalla crisi

Mercedes ha evidenziato quale potrebbe essere la chiave per permettere a Lewis Hamilton di superare il momento difficile che sta attraversando.

Toto Wolff, team principal, ha commentato alla F1: "Abbiamo assistito a quella scintilla durante la gara sprint a Shanghai, in cui Hamilton dominava completamente la competizione. Non è il caso che un momento magico scompaia improvvisamente alla successiva gara. Sono fermamente convinto che il suo talento sia ancora lì.

"Se riuscirà a mettere in linea tutti gli elementi della sua performance, trovandosi nel contesto giusto e alla guida di una vettura che rispecchia le sue aspettative, tornerà a essere straordinario. Non ho dubbi in merito, anche se non mi sorprende che stia attraversando questo periodo di turbolenze.

"Ha lavorato con noi per dodici anni, un periodo in cui il suo metodo è stato apprezzato in maniera unanime. Successivamente, il passaggio in Ferrari – dove il suo compagno Charles Leclerc, considerato tra i migliori, ha saputo consolidarsi – ha rappresentato una sfida notevole."

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

