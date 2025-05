Il messaggio di Leclerc che sarà AMATO in tutta Italia

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, si è improvvisamente trovato a interpretare il ruolo di presidente in un video per PUMA, in cui assume decisioni davvero insolite, come stabilire se vietare l’ananas sulla pizza.

Nella sua ultima campagna su Instagram, ha preso in mano il “potere presidenziale” e ha decretato: “Se ordini una pizza con ananas, meriti di essere esiliato dall’Italia per sempre”. Il pilota ha anche replicato a chi minimizza la Formula 1 definendola “solamente auto che girano in tondo”, invitando tali critici a seguire un corso intensivo per capire davvero di cosa si tratta.

Un ulteriore momento clou è stato quando gli è stato chiesto se avrebbe acconsentito a concedere un giorno di riposo ai tifosi nel caso in cui una gara notturna si protragga dal fine settimana al lunedì. Pur rimanendo consapevole che il suo “potere” è del tutto simbolico – perché alla fine tutti devono tornare al lavoro il lunedì – Leclerc ha accolto con simpatia l’idea.

Il giovane di 27 anni, nominato Ambasciatore Globale di PUMA nel 2024, è da allora protagonista di numerose campagne promozionali insieme alla linea abbigliamento Ferrari-PUMA.

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha consegnato una gara dominata dalla McLaren in cui Oscar Piastri ha preso il comando del campionato tra i piloti della sua stessa squadra.

Lando Norris ha perso ancora terreno nella classifica del Campionato Piloti di F1 dopo aver ottenuto il secondo posto a Miami e visto il suo compagno di squadra vincere per la terza volta consecutiva e la quinta della stagione.

Antonelli, il miglior rookie con ampio margine, è riuscito anche stavolta a mantenere in media la sua sesta posizione, restando nella zona punti.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto, con Alonso fuori dai punti e Carlos Sainz che ha marcato punti, ma è stato nuovamente superato da Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni sono contrastanti: continua a faticare molto e non è minimamente vicino a Leclerc nella classifica.

