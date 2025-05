TRAPEZIE: Verstappen si trasferisce segretamente alla Ferrari

Sono state diffuse immagini dopo un test in uno dei circuiti più iconici, dove si è visto Max Verstappen al volante di una Ferrari sotto un nome fittizio.

Il test GT3 sul famoso Nordschleife del Nürburgring ha visto il quattro volte campione del mondo di Formula 1 completare diversi giri con una Ferrari 296 GT3 da 600 cavalli. Verstappen ha cercato di mascherare la sua identità partecipando come "Franz Hermann", nome che compariva sul lato della vettura.

Tuttavia, secondo Auto Motor und Sport, presente durante il test, si è potuto notare che il pilota portava il suo vero nome sul casco e sulla tuta. Per proteggere la sua privacy, non è stato consentito l’accesso ai fotografi esterni al box, e il campione era sempre accompagnato dal suo team di sicurezza.

Se le voci fossero vere, la sua licenza gli permetterebbe di partecipare a eventi prestigiosi come la famosa gara di 24 ore al Nürburgring. Durante un incontro virtuale della NLS lo scorso anno, Verstappen ha espresso il suo entusiasmo nel gareggiare in questa categoria e ha commentato: "Il Nürburgring Nordschleife è uno dei miei circuiti preferiti, e spero che tra qualche anno possa partecipare anche qui con una vera GT3."

Inoltre, il campione dirige il proprio team GT3, Verstappen.com Racing, e ha ampliato il suo programma quest’anno per includere il GT World Challenge Europe Sprint ed Endurance, oltre al DTM.

