Lewis Hamilton svela il segreto intimo della sua vita privata

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha condiviso dettagli esclusivi dietro le quinte su un progetto molto speciale, realizzato fuori dalla pista.

Sui social, Hamilton ha reso omaggio a Wales Bonner. I due hanno posato insieme per mostrare come è nato questo look spettacolare, il cui sviluppo ha richiesto mesi di ricerca e dedizione.

"Dal momento in cui ho sentito il tema del Met Gala di quest'anno, ho saputo che volevo collaborare con Grace Wales Bonner. Questo look ha richiesto mesi di ricerca e sviluppo.

"Ogni dettaglio è stato pensato meticolosamente: c'è una forte carica emotiva e un significato profondo in ogni cucitura. Per me, questo è più di un abito; è una storia ancestrale, elegante, spirituale e con carattere. Grazie, Grace."

La leggenda dell'automobilismo ha accettato la prestigiosa responsabilità di essere co-presidente del Met Gala 2025, invitato personalmente dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour. Insieme a Pharrell Williams, Colman Domingo e A$AP Rocky, Hamilton ha partecipato alla celebrazione del tema “Superfine: Tailoring Black Style”.

La gala annuale ha reso omaggio alla storia della moda nera e al dandismo, e il pilota britannico ha incantato indossando un completo impressionante disegnato dal britannico Grace Wales Bonner.

In dichiarazioni a Vogue, Grace Wales Bonner ha spiegato il profondo significato di questo completo: "Ogni ornamento e bordo racconta una storia, con motivi ispirati al fiore del baobab e all'uso di materiali naturali come le conchiglie cauri e i bottoni in madreperla."

Lo stylist di Hamilton, Eric McNeal, ha sottolineato: "È stata messa così tanta cura in questo look. Ciò che lo rende speciale non è solo la moda, ma il significato dietro ogni dettaglio. Lewis voleva che ogni elemento avesse una ragione e una storia."

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

