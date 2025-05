La posizione di Leclerc sul capriccio di Hamilton

Charles Leclerc ha spiegato la sua posizione in merito al comportamento di Lewis Hamilton durante il recente Gran Premio di Miami.

Pur avendo scambiato alcuni commenti sarcastici tramite le comunicazioni radio, il pilota monegasco ha chiarito di non serbare alcun rancore. “Sapevo che Lewis era in pneumatici medi, una condizione che poteva complicargli il compito di portare a termine la gara.

"Comprendo il suo desiderio di sperimentare nuove strategie e, se fossi stato nei suoi panni, avrei agito in modo simile per essere un po’ più aggressivo. Non nutro alcun risentimento nei suoi confronti.

"Tuttavia, dobbiamo migliorare: oggi non abbiamo sfruttato appieno il nostro potenziale ed è giunto il momento di riorganizzarci come squadra”, ha commentato Leclerc al termine della corsa.

Com'è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, né esperto né debuttante, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata tra le squadre che hanno sfruttato meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda appena nei punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così è rimasto il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

