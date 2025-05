Leclerc sottolinea la stupida decisione della Ferrari a Miami

Charles Leclerc ha definito “stupida” la scelta adottata dalla Ferrari durante il Gran Premio di Miami.

Il pilota monegasco ha notato di trovarsi troppo vicino a Carlos Sainz nonostante avesse superato Lewis Hamilton. Bryan Bozzi, il suo ingegnere di gara, gli aveva spiegato: “Effettueremo il cambio vettura al giro 17: daremo a Hamilton un’occasione a metà gara e, se non riuscirà a superarlo, lo faremo rientrare.”

Durante la corsa Bozzi aveva avvertito: “Attenzione a Carlos che sta alle calcagna”. Dopo essersi ritrovato dietro a Hamilton, Leclerc ha replicato: “È davvero una scelta stupida, non immaginavo che Carlos fosse così vicino.

Ho bisogno che Lewis aumenti il ritmo, perché ora mi ritrovo immerso nell’aria sporca”. Poco dopo, Bozzi ha commentato: “Considerando le condizioni della gara notturna, stiamo registrando ottimi tempi”.

Leclerc ha poi aggiunto che stava perdendo tempo rimanendo dietro Hamilton e ha spiegato: “Le gomme si stanno surriscaldando. Nei giri sette-otto sto perdendo terreno per questo motivo; ora seguiamo Antonelli, cerchiamo di recuperare e, nel caso, ne riparleremo dopo la gara.”

Com'è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha segnato la continuazione del dominio della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora alcune sorprese.

Sul circuito Internazionale di Miami non c'è stato margine di manovra per nessun pilota, né esperto né debuttante, che in un modo o nell'altro sono stati vittime della pista complicata e delle condizioni.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza ed è stata tra le squadre che hanno sfruttato meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica con Verstappen fuori dal podio e Tsunoda appena nei punti.

Una piacevole sorpresa è che la Williams si è nuovamente posizionata bene in griglia con Albon e Sainz. Così è rimasto il campionato costruttori.

1. McLaren 246 punti

2. Mercedes 141 punti

3. Red Bull Racing 105 punti

4. Ferrari 94 punti

5. Williams 37 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 14 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 7 punti

10. Kick Sauber 6 punti

