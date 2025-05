Mercedes sottolinea le qualità impressionanti di Antonelli

Mercedes ha elogiato una caratteristica che ha particolarmente soddisfatto il team durante il Gran Premio di Miami.

Il direttore della scuderia, Toto Wolff, ha commentato alla stampa che l’aspetto più impressionante del pilota italiano è la sua velocità in pista, capace di esprimersi al massimo in una singola giriata. "La sua prestazione è una chiara dimostrazione di talento e un segnale forte per il futuro.

"Nonostante gli sforzi nel guidarlo, quando è alla guida diventa evidente quanto sia arduo gestire quei livelli di prestazione; fa parte del naturale percorso di crescita. In generale, sono molto soddisfatto del lavoro fatto", ha dichiarato Wolff.

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha consegnato una gara dominata dalla McLaren in cui Oscar Piastri ha preso il comando del campionato tra i piloti della sua stessa squadra.

Lando Norris ha perso ancora terreno nella classifica del Campionato Piloti di F1 dopo aver ottenuto il secondo posto a Miami e visto il suo compagno di squadra vincere per la terza volta consecutiva e la quinta della stagione.

Antonelli, il miglior rookie con ampio margine, è riuscito anche stavolta a mantenere in media la sua sesta posizione, restando nella zona punti.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto, con Alonso fuori dai punti e Carlos Sainz che ha marcato punti, ma è stato nuovamente superato da Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni sono contrastanti: continua a faticare molto e non è minimamente vicino a Leclerc nella classifica.

