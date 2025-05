Antonelli svela TUTTO sul pericoloso incidente con Verstappen

Kimi Antonelli non serba alcun rancore verso Max Verstappen per l'incidente avvenuto nei box durante la sprint a Miami.

Il pilota Mercedes si è detto sollevato dal fatto che nessuno sia rimasto ferito. Antonelli aveva conquistato la pole position sorprendendo amici e rivali grazie alla sua velocità nella sessione di qualifiche sprint. Tuttavia, all'entrata della prima curva, l'italiano 18enne ha dovuto retrocedere fino alla quarta posizione in seguito a un combattuto duello con Oscar Piastri, esperienza che ha segnato in modo netto il suo promettente debutto.

Entrando nei box, Antonelli ha avuto un contatto con Verstappen, impedendogli di completare la sosta e costringendolo a reinserirsi in pista al giro successivo. A seguito dell'incidente, il pilota olandese ha subito una penalità di dieci secondi, nonostante non avesse contribuito direttamente alla collisione, poiché il team Red Bull Racing non aveva previsto l'arrivo di Antonelli e aveva dato il via al rilascio in pista.

Verstappen non ha colpa

Antonelli ha commentato l'accaduto dichiarando: "La velocità era corretta. Ho avuto alcuni problemi di equilibrio, ma era giunto il momento di passare ai pneumatici slick. Quello che è successo nei box è stato veramente sfortunato. Max non ha alcuna responsabilità: ha semplicemente seguito le indicazioni del suo team. Sono contento di aver evitato un contatto più grave, che avrebbe potuto complicare ulteriormente il lavoro dei meccanici."

Alla fine, Antonelli ha tagliato il traguardo in settima posizione, mentre Verstappen, a seguito della penalità, è sceso addirittura alla diciassettesima posizione quando la sprint è ripresa dietro alla safety car, regalandogli così preziosi punti nella corsa per il campionato mondiale.

