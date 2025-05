Max Verstappen è stato penalizzato con dieci secondi durante la Sprint del Gran Premio di Miami.

L'infrazione è avvenuta a causa di un errore nel pit stop della Red Bull Racing, necessario dopo il cambio delle condizioni della pista da bagnata ad asciutta. In una Sprint piena di emozioni, Verstappen ha chiuso in quarta posizione, dietro a Lando Norris, Oscar Piastri e Lewis Hamilton.

Tuttavia, la penalità è arrivata quando, all'uscita dalla safety car provocata da Fernando Alonso, si è verificata un'uscita pericolosa della Red Bull durante l'unico pit stop della gara. Il pilota olandese è rientrato in pista proprio mentre Andrea Kimi Antonelli si preparava ad entrare ai box.

Come conseguenza, Antonelli è stato costretto a completare un ulteriore giro con le intermedie, chiudendo in decima posizione, mentre Verstappen è sceso fino alla posizione 17, l'ultima della griglia.

