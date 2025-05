Kimi Antonelli ha rivoluzionato Miami conquistando la pole position nella Sprint Race. Con una prestazione sorprendente, è riuscito a superare le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, nonché la Red Bull di Max Verstappen, lasciando tutti a bocca aperta. GPFans presenta la griglia provvisoria.

Con un tempo di 1:26.482, Antonelli ha dominato la sessione sprint del Gran Premio di Miami. A soli 18 anni e 250 giorni, diventa il pilota più giovane nella storia della Formula 1 a conquistare la pole, battendo il precedente record detenuto da Sebastian Vettel, che era più grande di due anni e mezzo.

Il tempo di Antonelli gli ha permesso di essere più veloce di 0,045 secondi rispetto a Piastri e di un decimo di secondo oltre Norris. Nel frattempo, George Russell, a guidare l’altra Mercedes, ha concluso quinto, dietro Verstappen, e è ora sotto osservazione per aver superato il limite consentito in SQ2.

Charles Leclerc partirà al sesto posto, anticipando Lewis Hamilton, che ha perso più di mezzo secondo rispetto ad Antonelli, il nuovo riferimento in Mercedes. In SQ3, Alexander Albon, Isack Hadjar e Fernando Alonso hanno lottato per gli ultimi tre posti, chiudendo in quest’ordine.

Nico Hülkenberg si è distinto, nonostante la sua vettura sia probabilmente la più lenta del gruppo, assicurandosi l’undicesima posizione davanti a Esteban Ocon. Pierre Gasly condividerà la settima fila con Liam Lawson, mentre Carlos Sainz, dopo una uscita in curva 10, non ha registrato tempo. La scuderia Williams ha chiuso in SQ2, classificandosi al quindicesimo posto.

Lance Stroll ha manifestato il suo disappunto nei confronti di Max Verstappen per essere stato bloccato e, eliminato in SQ1 per appena un decimo di secondo, partirà dalla sedicesima posizione. Inoltre, Jack Doohan e Yuki Tsunoda hanno criticato rispettivamente le strategie di Alpine e Red Bull, occupando le posizioni 17 e 18, mentre Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman hanno completato la griglia.

Griglia di partenza della Sprint Race del GP di Miami

Posizione Pilota 1 Kimi Antonelli 2 Oscar Piastri 3 Lando Norris 4 Max Verstappen 5 George Russell 6 Charles Leclerc 7 Lewis Hamilton 8 Alexander Albon 9 Isack Hadjar 10 Fernando Alonso 11 Nico Hulkenberg 12 Esteban Ocon 13 Pierre Gasly 14 Liam Lawson 15 Carlos Sainz 16 Lance Stroll 17 Jack Doohan 18 Yuki Tsunoda 19 Gabriel Bortoleto 20 Oliver Bearman

Come procede il Campionato Piloti dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

1. Oscar Piastri – 99 punti

2. Lando Norris – 89 punti

3. Max Verstappen – 87 punti

4. George Russell – 73 punti

5. Charles Leclerc – 47 punti

6. Andrea Kimi Antonelli – 38 punti

7. Lewis Hamilton – 31 punti

8. Alexander Albon – 20 punti

9. Esteban Ocon – 14 punti

10. Lance Stroll – 10 punti

11. Pierre Gasly – 6 punti

12. Nico Hülkenberg – 6 punti

13. Oliver Bearman – 6 punti

14. Yuki Tsunoda – 5 punti

15. Isack Hadjar – 5 punti

16. Carlos Sainz – 5 punti

17. Fernando Alonso – 0 punti

18. Liam Lawson – 0 punti

19. Jack Doohan – 0 punti

20. Gabriel Bortoleto – 0 punti

