Andiamo a vedere quali sono le informazioni più importanti sugli orari di sabato per il Gran Premio di Miami 2025.

Dopo l’azione del venerdì con la prima sessione di prove libere e le qualifiche per la Sprint, sabato sarà il turno della seconda gara sprint della stagione, seguita dalla sessione di qualifiche che definirà la griglia per la gara principale della domenica.

Nell’ultima tappa a Jeddah, Oscar Piastri ha battuto il campione in carica Max Verstappen, conquistando la sua quinta vittoria in carriera. Con questo risultato, l’australiano guida attualmente la classifica piloti ed è a pari vittorie con il compagno di squadra Lando Norris.

L’olandese, dal canto suo, ha vissuto un finale complicato in Arabia dopo aver ricevuto una penalità di cinque secondi al primo giro per un contatto con Piastri. Una decisione che continua a far discutere mentre ci avviciniamo alla sesta tappa del Mondiale.

Sabato 3 maggio

Italia: 18:00 / DAZN

18:00 / DAZN Argentina: 13:00 / Star +

13:00 / Star + Colombia: 11:00 / Star +

11:00 / Star + Messico: 10:00 / Fox Sports

10:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 09:00 / ESPN

Italia: 22:00 / DAZN

22:00 / DAZN Argentina: 17:00 / Star +

17:00 / Star + Colombia: 15:00 / Star +

15:00 / Star + Messico: 14:00 / Fox Sports

14:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 13:00 / ESPN

Correlato: Previsioni meteo per Miami: i temporali sembrano essersi dissipati

Cosa è successo nelle FP1 per il GP di Miami?

Carlos Sainz ha ottenuto un risultato enorme ed è stata la sorpresa del primo allenamento libero del Gran Premio di Miami. Il pilota nato a Madrid ha ottenuto il quarto miglior tempo dell'intera sessione, grazie a un 1:27.678 secondi.

È stato superato solo da Oscar Piastri, Charles Leclerc e Max Verstappen. Dietro la Williams numero 55 sono arrivati Alexander Albon, Isack Hadjar, George Russell, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli e Fernando Alonso. Lando Norris ha commesso un errore in uno dei suoi giri ed è finito in dodicesima posizione, davanti solo a Lewis Hamilton.

Oliver Bearman ha sbattuto nei minuti finali delle FP1 e ha causato l'esposizione della bandiera rossa, che ha interrotto i pochi secondi rimanenti della prima uscita delle vetture in Florida.

Questi sono i tempi finali del primo allenamento libero in vista del Gran Premio di Miami del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

FP1 GP Miami 2025

FP1 GP di Miami 2025

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato