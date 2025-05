Il prossimo fine settimana si correrà il Gran Premio di Miami e, anche se in Florida ci si aspetta temperature estive eccezionali, questa volta il meteo potrebbe riservare qualche sorpresa. Diamo un’occhiata alle previsioni.

Il Miami International Autodrome è un circuito temporaneo costruito appositamente per il weekend di Formula 1. Il tracciato si estende per 5,412 chilometri di asfalto attorno all’Hard Rock Stadium, a Miami Gardens, casa dei Miami Dolphins della NFL.

Con 19 curve e tre zone DRS, il rettilineo tra curva 16 e 17 offre ottime opportunità di sorpasso. Il giro più veloce appartiene a Max Verstappen, che nel 2023 ha fermato il cronometro in 1:29.708. La gara si disputerà su 57 giri.

Anche se Miami fa pensare subito a sole, mare e spiagge, il weekend sembrava inizialmente segnato da condizioni meteo un po’ instabili. Sono previste temperature attorno ai 28 gradi per tutta la durata dell’evento, ma la domenica restava un punto interrogativo.

In effetti, erano attesi temporali per il pomeriggio di domenica. Tuttavia, con l’avvicinarsi del weekend, questi fenomeni sembrano spostarsi verso lunedì, lasciando così spazio a un fine settimana soleggiato e favorevole per l’azione in pista.

Correlato: Nuova delusione di Hamilton e nuovo errore di Norris a Miami FP1

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato