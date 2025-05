Carlos Sainz ha ottenuto un risultato straordinario ed è stata la sorpresa della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Miami.

Il pilota madrileno ha chiuso con il quarto miglior tempo della sessione grazie a un 1:27.678 secondi. È stato battuto solo da Oscar Piastri, Charles Leclerc e Max Verstappen.

Dietro la Williams numero 55 sono arrivati Alexander Albon, Isack Hadjar, George Russell, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli e Fernando Alonso. Lando Norris ha commesso un errore in uno dei suoi giri ed è sprofondato in dodicesima posizione, davanti solamente a Lewis Hamilton.

Oliver Bearman ha sbattuto negli ultimi minuti della FP1 causando una bandiera rossa che ha interrotto gli ultimi secondi rimasti nella prima uscita delle vetture in Florida.

FP1 GP di Miami

Questi sono i tempi finali della prima sessione di prove libere in vista del Gran Premio di Miami del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP1 GP di Miami 2025

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Charles Leclerc 3 Max Verstappen 4 Carlos Sainz 5 Alexander Albon 6 Isack Hadjar 7 George Russell 8 Yuki Tsunoda 9 Kimi Antonelli 10 Fernando Alonso 11 Liam Lawson 12 Lando Norris 13 Lewis Hamilton 14 Nico Hulkenberg 15 Gabriel Bortoleto 16 Oliver Bearman 17 Pierre Gasly 18 Esteban Ocon 19 Jack Doohan 20 Lance Stroll

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

