I tifosi sono FURIOSI dopo l'ultima decisione della Ferrari a Miami

Ferrari ha scatenato l'indignazione dei tifosi di Formula 1 con la sua decisione in vista del Gran Premio di Miami.

Il team italiano sbarca a Miami in collaborazione con il principale sponsor HP, presentando una livrea speciale sulle monoposto. Tuttavia, l'accoglienza online non è stata quella sperata: dopo il primo post su Instagram, i commenti sono stati temporaneamente disattivati a causa del forte dissenso.

Durante il weekend a Miami diverse scuderie hanno puntato su design unici. Racing Bulls e Sauber hanno proposto soluzioni originali, mentre Ferrari ha rinnovato il proprio aspetto grazie a una livrea fresca.

Nonostante il clamore suscitato dal lancio, molti appassionati si sono detti delusi. La presentazione, avvenuta nelle prime ore di mercoledì, ha generato tanta polemica da far bloccare temporaneamente i commenti sulla piattaforma Instagram.

Successivamente la possibilità di commentare è stata ripristinata e il flusso di opinioni non ha lasciato spazio a dubbi. Nei forum, come Reddit, si è potuto leggere un commento che recitava: "Un capolavoro, ma davvero orribile!", mentre altri sostenevano che "l'hanno fatto apposta per farlo sembrare brutto".

Un ulteriore intervento ha riassunto il sentimento generale, esclamando: "Le nostre aspettative erano basse, ma, mamma mia, è disgustoso!", e anche su Instagram si sentiva dire: "Enzo Ferrari dovrà convivere con questa scelta per il resto della sua vita."

Alcuni hanno addirittura definito questa livrea una delle peggiori nella storia della Formula 1, ritenendola indegna di una scuderia del calibro della Ferrari.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dell'Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita ha confermato il dominio della McLaren in Formula 1, anche se nel campionato costruttori permangono alcune sorprese. Sul circuito di Jeddah non c'è stato margine di manovra per nessuno, dai piloti più navigati ai neofiti, che sono stati tutti vittime della pista particolarmente impegnativa.

Mercedes ha saputo mantenere una notevole costanza, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla gara, mentre la Red Bull ha vissuto una corsa caotica a causa dell'uscita precoce di Tsunoda e di una penalizzazione a carico di Verstappen. Una piacevole sorpresa è stata la Williams, che si è classificata come quinta forza in griglia.

Ecco come si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l'ultima gara:

1. McLaren – 188 punti

2. Mercedes – 111 punti

3. Red Bull Racing – 89 punti

4. Ferrari – 78 punti

5. Williams – 25 punti

6. Haas – 20 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 8 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

