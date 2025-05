Il casco di Senna batte il record di Leclerc mentre la F1 gli rende omaggio

Il caschetto utilizzato dalla leggenda della Formula 1, Ayrton Senna, durante uno dei weekend più eroici della sua carriera è stato messo all’asta per una cifra record. A pochi giorni dall’anniversario della sua tragica scomparsa, il caschetto McLaren-Honda Shoei indossato al Gran Premio del Belgio del 1992 ha superato il precedente primato detenuto da Charles Leclerc. In passato, il pilota monegasco aveva venduto il suo caschetto Ferrari del Gran Premio di Monaco del 2023 per £262.700, devolvendo l’intero importo in beneficenza per sostenere le vittime delle inondazioni in Emilia-Romagna. Oggi, la cifra record sale a ben £720.000. Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone Senna, leggenda immortale Senna non si limitò a vincere titoli, ma divenne un vero simbolo e modello per generazioni di piloti, fra cui Lewis Hamilton che lo considera l’emblema della grandezza. Tuttavia, la sua fama non si fondava unicamente sulla sua abilità in pista, bensì su un weekend in cui si trasformò da eccellente corridore a vero eroe. Durante le qualifiche del GP del Belgio del 1992, Senna si fermò spontaneamente al vedere il pilota della Ligier, Erik Comas, privo di sensi dopo un violento impatto contro le barriere di Spa-Francorchamps, raggiungendo quasi i 320 km/h. Dopo l’incidente, Comas rimase immobile nella sua vettura, con il piede ancora sull’acceleratore, esponendo il pilota a un pericolo imminente di esplosione a causa della fuoriuscita continua di carburante. Senna, consapevole dell’urgenza, lasciò la propria McLaren MP4/7A e corse lungo la pista, tra le altre vetture, per spegnere il motore e sostenere la testa del collega fino all’arrivo dei soccorsi. La prontezza e il coraggio del pilota permisero a Comas di riprendersi e di tornare a gareggiare nel Gran Premio successivo, riconoscendo che quel gesto gli aveva letteralmente salvato la vita. Il caschetto, ornato dei caratteristici colori giallo e verde ispirati alla bandiera brasiliana, è destinato a rimanere nella storia grazie a questa straordinaria vendita. Quel gesto eroico, compiuto in uno dei weekend più indimenticabili del 1992, ha inciso per sempre l’eredità di Senna nel mondo del motorsport. Purtroppo, solo due anni dopo, durante il Gran Premio di San Marino del 1994, il pilota 34enne perse il controllo del suo monoposto, per poi soccombere meno di tre ore dopo l’ultima curva a Imola. L’impatto di Ayrton Senna sul mondo delle corse è indelebile. Oggi, nel 31° anniversario della sua scomparsa, l’ex team McLaren rende omaggio all’uomo che regalò loro tre titoli piloti e quattro campionati costruttori tra il 1988 e il 1993, dichiarando: "Andato, ma mai dimenticato. Oggi celebriamo la leggenda del motorsport, Ayrton Senna." Anche la Formula 1 ha voluto ricordare il tricampione, celebrando il suo immortale lascito nel mondo delle corse.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato