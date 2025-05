La Ferrari riceve notizie PREOCCUPANTI per il 2026!

Ferrari ha ricevuto una notizia devastante in vista della stagione 2026 di Formula 1.

Secondo quanto riportato da LastWordOnSports, il team italiano non avrebbe rispettato alcune delle scadenze previste nella roadmap verso il nuovo regolamento della categoria.

"Va sottolineato che anche Ferrari era favorevole ad apportare alcune modifiche al motore a combustione e alla distribuzione della batteria. Mercedes e Honda, invece, si sono opposte fermamente a qualsiasi cambiamento.

"Probabilmente questo è dovuto alla fiducia nei rispettivi programmi motoristici. Si prevede che le Frecce d’Argento avranno il miglior motore, mentre Honda avrà più possibilità rispetto ai nuovi arrivati.

Quello che non era stato menzionato fino a poco tempo fa è il progresso della Ferrari, con alcune voci nel paddock che suggeriscono che la Scuderia non stia rispettando i propri obiettivi di sviluppo del motore per il 2026", hanno segnalato.

Correlato: I tifosi sono FURIOSI dopo l'ultima decisione della Ferrari a Miami

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato