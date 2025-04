La minaccia della Ferrari al GP di Miami

Ferrari ha lanciato un monito a tutta la griglia di Formula 1 in vista del Gran Premio di Miami.

Fred Vasseur ha dichiarato ai media, poco prima del weekend di gare in Florida: "Dopo alcuni giorni trascorsi a Maranello ad analizzare i dati raccolti durante il primo triplete della stagione, siamo pronti a riprendere il ritmo a Miami.

"In molti aspetti si tratta di una gara speciale e questo weekend segna anche il primo anniversario della nostra collaborazione con lo sponsor principale, HP. È il secondo weekend Sprint della stagione e ci siamo preparati in modo intenso, considerando che avremo soltanto un’ora di sessione libera prima di passare direttamente alla qualificazione per la gara sprint di sabato.

"Ciò rende ancor più determinante il lavoro in simulatore e le sessioni preparatorie: puntiamo a migliorare ulteriormente le prestazioni della SF-25, contagiati dai progressi riscontrati nelle gare del Bahrain e di Jeddah", ha commentato il team.

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

