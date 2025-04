Misure RADICALI in Ferrari per uscire dalla crisi

Lewis Hamilton ha rivelato, dopo il Gran Premio dell’Arabia Saudita, che cancellerà alcuni impegni nei prossimi giorni prima del GP di Miami per cercare di risolvere diversi problemi.

Dopo la gara in Arabia Saudita, Hamilton ha confessato alla stampa che potrebbero arrivare ulteriori difficoltà, anticipando la cancellazione di alcuni appuntamenti per concentrarsi sul miglioramento in vista del weekend di Miami: "Oggi è stato un disastro", ha dichiarato.

"Non avevo alcun ritmo e lottavo con la macchina. Mi aspettavo una giornata migliore. Non posso permettermi di riposare prima di Miami, quindi da oggi dovrò cancellare alcuni impegni."

Il pilota britannico ha vissuto un inizio complicato nella sua avventura con la Ferrari: nelle prime cinque gare non è riuscito a salire sul podio nella gara principale e attualmente occupa il settimo posto nel campionato piloti.

Il sette volte campione del mondo è stato battuto in qualifica da Charles Leclerc in quattro dei cinque appuntamenti disputati, accumulando 16 punti in meno rispetto al monegasco. L’unico momento positivo è arrivato con la vittoria nella sprint race del GP della Cina a marzo.

Inoltre, questo fine settimana ci sarà un altro weekend sprint a Miami, dove saranno in palio fino a 33 punti, il che potrebbe cambiare la narrativa della sua stagione e offrire alla Ferrari l’opportunità di ridurre il gap con la Mercedes nel campionato costruttori.

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

