Ferrari ha chiarito la questione relativa a una possibile preferenza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc all’interno del team.

Fred Vasseur, direttore di squadra, ha spiegato in un'intervista a F1Technical: "Non importa se lo scorso anno si correva con Lewis, Charles o Carlos: il nostro obiettivo è dare sempre il massimo e trovare il perfetto equilibrio per la vettura.

"Sabato sera in Cina, durante la cerimonia di premiazione, l'entusiasmo era evidente, ma ora è il momento di calmarsi. Con la nuova vettura, che non è una replica del modello precedente, stiamo impiegando più tempo per perfezionare equilibrio e configurazione.

"Così va la vita in griglia: a volte anche pochi decimi fanno la differenza. L'importante è concentrarsi sulle prossime gare, lavorando uniti come squadra, poiché entrambi i piloti spingono nella stessa direzione."

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

