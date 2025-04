Lewis Hamilton ha lanciato una proposta irriverente al suo nuovo compagno di squadra, Charles Leclerc, suggerendogli di ritirarsi dalla Formula 1.

I due corrono insieme in Ferrari da cinque gare, a seguito del clamoroso passaggio del britannico dalla Mercedes, ma l’entusiasmo pre-statale per l’inizio della nuova stagione non ha ancora portato ai risultati sperati.

Sul canale ufficiale YouTube di Ferrari, Hamilton ha annunciato: "Il nuovo gioco uscirà molto presto", a cui il monacense Leclerc ha risposto con entusiasmo, affermando: "Non vedo l’ora, non vedo l’ora". Con un sorriso, Hamilton ha aggiunto: "Dovremo mettere da parte tutto il resto per dedicarci completamente a questo gioco".

Prima del Gran Premio del Bahrain, svoltosi agli inizi del mese, i due piloti hanno colto l’occasione per allontanarsi dalle difficoltà in pista, scambiandosi opinioni sui videogiochi legati al mondo Ferrari, per dimostrare che anche fuori dalle corse, la passione rimane inalterata.

Grand Theft Auto 5 è stato il titolo preferito; entrambi hanno confessato con entusiasmo di attendere con impazienza il prossimo capitolo di questa celebre serie, in uscita verso la fine dell’anno.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

