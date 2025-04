Il piano della Ferrari per risolvere il disastro di Hamilton

È stato svelato il piano della Ferrari per rimediare alle difficoltà con Lewis Hamilton.

Secondo quanto riportato da AutoRacer.it, la Scuderia ha già stabilito quando intervenire sul SF-25: “Per la Ferrari si tratterà di piccoli aggiustamenti. In futuro verrà introdotto un pacchetto di aggiornamenti 'gigante' in uno o più eventi, mentre una revisione del treno posteriore potrebbe arrivare dopo l’introduzione del TD in Spagna.

"Gli ingegneri vogliono dimostrare che il progetto SF-25 non è un fallimento e che c’è margine di miglioramento. La Ferrari ha mantenuto un design simile a quello del vecchio modello, almeno in questa zona, evidenziando una caduta meno graduale e più repentina dei flussi aerodinamici sotto gli stabilizzatori.

"Tale configurazione, pur potendo creare problemi quando l’auto affronta aria contaminata, è compensata da una maggiore efficienza nella parte alta della carrozzeria. In sintesi, rigidità ed efficienza sono le parole chiave di questo ciclo regolatorio.

"Gli esperti hanno sottolineato come l’inglese debba "sentire la forza" che spinge l’auto verso il basso, richiedendo una sensibilità elevata. Questa caratteristica si rivela determinante in fase di accelerazione, consentendo una gestione ottimale degli pneumatici in trazione".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

