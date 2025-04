Charles Leclerc CONFERMA il suo desiderio di un nuovo posto!

Charles Leclerc non ha nascosto il desiderio di esplorare nuove opportunità al di fuori della Ferrari in futuro.

Durante un’intervista al Gran Premio della Francia Storica, il pilota monegasco ha lasciato intendere che potrebbe cercare un ambiente diverso, sognando persino la sfida delle 24 Ore di Le Mans.

“Fred mi sta già osservando con interesse: gareggiare insieme a mio fratellino e ad Antonio Fuoco sarebbe un’esperienza straordinaria. Mi piacerebbe moltissimo vivere anche quella avventura”, ha confidato Leclerc.

Il pilota ha infine elogiato il rombo inconfondibile dei V10 e dei V12, definendolo un’emozione unica che spera possa tornare sulle piste.

Correlato: L'errore ridicolo che la Ferrari ha fatto con Leclerc

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato