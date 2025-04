L'errore ridicolo che la Ferrari ha fatto con Leclerc

È emerso un episodio curioso nella comunicazione della Ferrari durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita, subito dopo le celebrazioni di Charles Leclerc.

Un video circolato sui social ha rivelato che il pilota monegasco non ha compreso il messaggio di congratulazioni del team principal Vasseur, il quale in radio aveva esclamato: "Super Charles, super! Grandissimo lavoro!".

La risposta di Leclerc, "Non ho capito nulla, Fred", si è fatta sentire in un contesto reso difficile dal fragore del motore SF-25. Con questo podio, ottenuto grazie a una gestione impeccabile degli pneumatici che gli ha permesso di tenere testa a Lando Norris, il pilota si è affermato nella classifica, distaccando perfino un sette volte campione come Lewis Hamilton.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

