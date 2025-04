La Ferrari è esposta a causa di Carlos Sainz e Lewis Hamilton

Hanno messo sotto i riflettori la Ferrari per la decisione di sostituire Carlos Sainz con Lewis Hamilton nel 2025.

Zak Brown, team principal della McLaren, ha parlato con il Diario MARCA riguardo al cambio del pilota nato a Madrid: "Non è così semplice, ci sono tante dinamiche attorno che giocano il loro ruolo.

Lewis è un sette volte campione del mondo e non capita spesso di poter contare su un atleta così nel proprio team. Ma allo stesso tempo, Carlos con noi è stato incredibile, un grande amico, un pilota eccezionale...

Per fortuna non mi sono trovato nella situazione di dover prendere quella decisione. Se avessimo un posto libero, ovviamente prenderemmo in considerazione Carlos, ma al momento abbiamo Lando e Oscar sotto contratto per diversi anni, però se per qualche motivo la situazione dovesse cambiare e Carlos fosse disponibile... ho il suo numero salvato in rubrica", ha commentato il dirigente statunitense.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

