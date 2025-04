CONFERMATO: la Ferrari ha già un PIANO per recuperare terreno sulla McLaren

È stato confermato il piano della Ferrari per raggiungere McLaren e Mercedes nelle prossime gare.

Secondo quanto riportato da funoanalisitecnica.com, in vista del Gran Premio di Imola sono già previste notevoli migliorie: un nuovo fondo aerodinamico abbinato a pontoni più stretti mira ad ampliare la finestra di regolazione dell'auto.

Queste innovazioni dovrebbero garantire un migliore controllo del calore e una maggiore aderenza delle gomme morbide, permettendo così una qualificazione più competitiva.

Le modifiche, però, potrebbero essere posticipate al GP di Spagna per allinearsi alle nuove normative sui front wing flessibili imposte dalla FIA. Il team di Maranello starebbe valutando questo ulteriore ritardo per disporre di più tempo per studiare le soluzioni e per testarle direttamente in Spagna, dove i nuovi regolamenti apporteranno cambiamenti significativi nell’equilibrio aerodinamico.

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

