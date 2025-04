Il piano della Ferrari per uscire dalla crisi con la sua auto

Se Ferrari ha svelato il piano per migliorare il pacchetto SF25 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Fred Vasseur ha spiegato a FormulaPassion che non si tratta semplicemente di aggiornare la vettura: “Quando, in 40 giri, siamo più veloci di Verstappen e Piastri eppure perdiamo di quattro decimi in qualifica, bisogna lavorare a fondo su di noi per partire in vantaggio.

"Una volta trovato l’equilibrio, le prime 5–6 curve permetteranno di guadagnare 6–7 secondi invece di perderli. Sia Lewis che il nostro team stanno studiando il bilanciamento della macchina, soprattutto per quanto riguarda le gomme, e sono convinto che, mettendo insieme tutti gli elementi, sapremo superare queste difficoltà.”

Correlato: La Ferrari ESPLODE alla stampa su Hamilton

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato