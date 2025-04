Toto spiega la chiave della Mercedes per il GP di Miami

Toto Wolff si è mostrato molto critico riguardo alla prestazione dei Mercedes in Arabia Saudita, evidenziando come il team debba intervenire rapidamente per correggere alcune criticità.

Pur conquistando il secondo posto nella classifica costruttori, i piloti hanno chiuso rispettivamente quinto e sesto, evidenziando margini di miglioramento significativi. Il dirigente ha sottolineato l'importanza di analizzare in profondità il rendimento della scuderia e di individuare le cause alla base di questo risultato, in modo da intervenire tempestivamente per affinare la strategia e la preparazione in pista.

Guardando al futuro, Wolff ha posto l'accento sulla sfida imminente del Gran Premio di Miami. Il circuito, caratterizzato da condizioni estremamente impegnative, impone un miglioramento generale in ogni dettaglio. "La prossima gara a Miami sarà su una pista calda e, per evitare di ripetere l'andamento odierno, dovremo puntare a prestazioni ancora più elevate", ha dichiarato il dirigente Mercedes, evidenziando la necessità di ogni intervento per rafforzare il rendimento del team.

