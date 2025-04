Hamilton GIUSTIFICA la sua SCONFITTA contro Sainz nella qualificazione di Jeddah

Lewis Hamilton ha giustificato la sconfitta ottenuta in qualifica contro Carlos Sainz durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Il pilota della Ferrari ha spiegato ai media di non essere riuscito a trovare la giusta rotta nel corso del weekend. "Ho concluso mediamente al tredicesimo posto in quasi tutte le sessioni, e sono comunque grato di essere arrivato in Q3 e di essermi classificato P7.

"Non è stato l’ultimo giro spettacolare che avrei desiderato, ma ho notato dei miglioramenti costanti durante il weekend. Mi sarebbe servito un giro decisivo verso la fine; ora, la mia priorità è continuare a lavorare sodo per migliorare la sintonia con la vettura, che al momento risulta davvero impegnativo.

"Non molliamo. Il nostro impegno ci porterà lontano e, con il sostegno di un team eccezionale, continuiamo a dare il massimo", ha concluso il sette volte campione del mondo.

Correlato: Charles Leclerc ESPLODE contro la Ferrari dopo le qualifiche!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato