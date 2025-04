Max Verstappen ha approfittato del disastro McLaren e si è preso la Pole Position per il Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Il pilota Red Bull ha conquistato la prima posizione con un tempo di 1:27.294, appena 0.010 secondi più veloce di Oscar Piastri. Alle loro spalle, in seconda fila, partiranno George Russell e Charles Leclerc. Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Lando Norris – che ha chiuso decimo a causa di un incidente – completano la top ten.

Nella Q2 Hamilton si è salvato per soli 0.007 secondi, ottenendo l’ultimo pass disponibile per la Q3. Sono stati eliminati Alexander Albon, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

Le differenze sin dalla Q1 sono state minime tra tutti i piloti in griglia. Ad esempio, la soglia per accedere alla Q2 è stata decisa per pochissimi millesimi e a rimanere fuori sono stati Lance Stroll, Jack Doohan, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto.

Risultati qualifica GP dell’Arabia Saudita

Ecco come si è conclusa la sessione di qualifica per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, valido per il Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Qualifiche GP dell’Arabia Saudita 2025

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Oscar Piastri 3 George Russell 4 Charles Leclerc 5 Kimi Antonelli 6 Carlos Sainz 7 Lewis Hamilton 8 Yuki Tsunoda 9 Pierre Gasly 10 Lando Norris 11 Alexander Albon 12 Liam Lawson 13 Fernando Alonso 14 Isack Hadjar 15 Oliver Bearman 16 Lance Stroll 17 Jack Doohan 18 Nico Hulkenberg 19 Esteban Ocon 20 Gabriel Bortoleto

Cosa è successo nella FP3 del GP dell’Arabia Saudita?

La McLaren ha dato ancora una volta dimostrazione di forza con il risultato ottenuto nella terza sessione di prove libere. Lando Norris ha fatto registrare il miglior tempo della sessione, battendo Oscar Piastri per soli 0.024 secondi; tuttavia, il distacco con il resto del gruppo è superiore al mezzo secondo.

Subito dietro è arrivato George Russell, davanti a Max Verstappen, Charles Leclerc, Alexander Albon e Carlos Sainz. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli hanno completato la Top 10.

Fernando Alonso si è classificato solo 14° e Lewis Hamilton continua ad avere problemi, chiudendo 12°. Andiamo a vedere quali sono stati i risultati della terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP3 GP dell’Arabia Saudita 2025

Posizione Piloti 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 George Russell 4 Max Verstappen 5 Charles Leclerc 6 Alexander Albon 7 Carlos Sainz 8 Pierre Gasly 9 Yuki Tsunoda 10 Kimi Antonelli 11 Isack Hadjar 12 Lewis Hamilton 13 Fernando Alonso 14 Oliver Bearman 15 Jack Doohan 16 Liam Lawson 17 Nico Hulkenberg 18 Esteban Ocon 19 Lance Stroll 20 Gabriel Bortoleto

