È un FATTO: la decisione della FIA di punire Hamilton

È ormai definitiva la decisione della FIA riguardo alla possibile sanzione nei confronti di Lewis Hamilton, svoltasi durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Il pilota della Ferrari si è trovato coinvolto in un episodio con Alexander Albon che lo ha esposto al rischio di una sanzione, tanto che è stata avviata un’indagine sul sette volte campione del mondo.

Tuttavia, l’organo di controllo ha ufficialmente comunicato il proprio verdetto: "I Commissari hanno ascoltato il pilota della vettura 44 (Lewis Hamilton), quello della vettura 23 (Alexander Albon) e i rappresentanti del team. Hanno esaminato i dati del posizionamento, i video, i tempi, la telemetria, le comunicazioni radio e le riprese, stabilendo che la vettura 44 ha ostacolato inutilmente quella della vettura 23 nella curva 17 durante la sessione di prove.

"Durante l’audizione il pilota della vettura 23 ha spiegato di aver mantenuto il controllo in ogni momento, precisando che, pur essendo stato ostacolato, non aveva ritenuto la situazione pericolosa, soprattutto perché aveva già notato la presenza della vettura 44 nella curva precedente.

"Con sorpresa, non si aspettava che l’avversario occupasse la posizione in pista in cui si trovava quando si avvicinava alla curva 17, obbligandolo così a compiere manovre evasive. Sebbene la sua reazione iniziale sia stata quella di evidenziare il pericolo, un’analisi successiva ha portato alla conclusione che la situazione non metteva realmente a repentaglio la sicurezza.

"Di conseguenza non sono state adottate ulteriori misure, ricordando ai concorrenti il diritto di fare appello contro certe decisioni dei Commissari, come previsto dall’Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale FIA e dal Capitolo 4 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

