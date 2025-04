Russell interviene sulla crisi di Hamilton con la Ferrari

George Russell ha parlato della crisi che sta vivendo Lewis Hamilton in Ferrari.

In una conversazione con la stampa in Arabia Saudita, il pilota Mercedes si è espresso sul suo ex compagno di squadra: “La verità è che non lo so. Dopo Fernando [Alonso], è il pilota con più esperienza in griglia, sette volte campione del mondo, ed è una persona e un pilota straordinario.

Lo abbiamo visto in Cina, nella seconda gara della stagione, con la pole position nella Sprint e la vittoria ottenuta con grande facilità. So bene di cosa è capace, e non è facile entrare in una nuova squadra: la competizione è tosta.

Ma è un pilota incredibile e sono sicuro che, quando le cose cominceranno ad andare nel verso giusto, come in Cina, vedremo ancora quella magia”, ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

