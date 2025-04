Yuki Tsunoda della Red Bull Racing ha vissuto un momento drammatico durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Il pilota giapponese ha colpito il muro negli ultimi minuti della sessione, costringendo i commissari ad interrompere l’attività con la bandiera rossa.

Nonostante una classificazione a sesto posto, il contatto rischia di pesare notevolmente sui costi della scuderia, mentre le prestazioni di piloti come George Russell, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg e Alexander Albon hanno offerto spunti di riflessione per il prosieguo del weekend.

Inoltre, Carlos Sainz ha regalato una prestazione inaspettata, chiudendo al quinto posto dietro Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc, nonostante registrazioni recenti meno convincenti.

Intanto, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton non sono riusciti a migliorare i propri tempi, a causa dell’incidente che ha interessato il team Red Bull, sottolineando come ogni sessione introduca nuove sfide in vista della gara.

FP2 GP dell'Arabia Saudita 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Max Verstappen 4 Charles Leclerc 5 Carlos Sainz 6 Yuki Tsunoda 7 George Russell 8 Pierre Gasly 9 Nico Hulkenberg 10 Alexander Albon 11 Kimi Antonelli 12 Isack Hadjar 13 Lewis Hamilton 14 Liam Lawson 15 Fernando Alonso 16 Oliver Bearman 17 Jack Doohan 18 Lance Stroll 19 Esteban Ocon 20 Gabriel Bortoleto

Cosa è successo nella FP1 del GP dell’Arabia Saudita?

Alpine è stata la sorpresa della prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Il team francese ha conquistato la miglior prestazione grazie a un tempo di 1:29.239 fatto segnare da Pierre Gasly; tuttavia, Jack Doohan ha deluso e si è classificato solo 15°, in mezzo a voci su una possibile sostituzione con Franco Colapinto.

Gasly ha preceduto la McLaren di Lando Norris per soli 0.007 secondi, davanti a Charles Leclerc, Oscar Piastri e Alexander Albon, con distacchi davvero minimi.

Completano la top 10 George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Yuki Tsunoda. Fernando Alonso più lontano, in 14ª posizione.

Andiamo a vedere i risultati della prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP1 GP dell'Arabia Saudita 2025