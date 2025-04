Diamo un’occhiata a tutti gli orari e ai canali televisivi per le attività del sabato del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Il circuito internazionale di Jeddah sarà la prossima tappa della stagione in cui Lewis Hamilton, al volante della Ferrari, cercherà un risultato migliore dopo l’amaro weekend in Bahrain, Andrea Kimi Antonelli proverà a consolidarsi come rivelazione e Carlos Sainz punterà a trovare prestazione con la Williams.

Aston Martin e Fernando Alonso, invece, proveranno a lasciarsi alle spalle i problemi di competitività mostrati finora in stagione.

Potrebbe essere un weekend speciale per Colapinto, perché se Jack Doohan continuerà a deludere, le sue possibilità di prendere quel sedile aumenteranno.

Qui trovi tutto ciò che ti serve sapere per il sabato: orari e canali TV per i diversi paesi dell’America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Sabato 19 aprile

FP3:

Italia: 15:30 / DAZN

15:30 / DAZN Argentina: 10:30 / Star +

10:30 / Star + Colombia: 08:30 / Star +

08:30 / Star + Messico: 07:30 / Fox Sports

07:30 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 06:30 / ESPN

Qualifiche:

Italia: 19:00 / DAZN

19:00 / DAZN Argentina: 14:00 / Star +

14:00 / Star + Colombia: 12:00 / Star +

12:00 / Star + Messico: 11:00 / Fox Sports

11:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 10:00 / ESPN

Come è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP del Bahrain?

Il Gran Premio del Bahrain ha segnato la continuazione del dominio McLaren in Formula 1, anche se non sono mancate alcune sorprese.

Sul circuito di Sakhir non c’è stato margine d’errore per nessuno dei piloti, sia veterani che rookie, tutti in un modo o nell’altro vittime dell’elevato degrado gomme che ha caratterizzato la pista.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, sfruttando al meglio la gara, e la Red Bull è finalmente riuscita a portare entrambi i piloti a punti. Una gradita sorpresa è il fatto che la Haas continui a raccogliere punti nel Campionato Costruttori, posizionandosi addirittura davanti ad Aston Martin e Williams.

1. McLaren – 151 punti

2. Mercedes – 93 punti

3. Red Bull Racing – 71 punti

4. Ferrari – 57 punti

5. Haas – 20 punti

6. Williams – 19 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

