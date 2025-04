Il piano della Ferrari per battere la McLaren a Gedda

Sette delle dieci scuderie hanno apportato importanti aggiornamenti per il Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita.

Ecco una panoramica sulle novità introdotte dai team a Jeddah. Red Bull Racing, McLaren e Ferrari hanno lavorato intensamente per perfezionare le loro vetture in vista del weekend sul circuito Corniche di Jeddah.

Secondo i documenti presentati alla FIA, la Red Bull ha ottimizzato due componenti fondamentali: la copertura del motore ora è dotata di un'apertura centrale più ampia, che garantisce una migliore dissipazione del calore e una maggiore affidabilità nel clima caldo saudita, mentre la modifica apportata all’ala del fascia riduce il carico aerodinamico su un tracciato caratterizzato da elevate velocità.

McLaren ha rivisto il diffusore e le ali posizionate nei pressi delle uscite d’aria dei freni posteriori per migliorare il flusso e l’efficienza aerodinamica del MCL39. Ferrari, invece, ha intervenuto sia sull’ala posteriore che su quella del fascia, puntando a ridurre la resistenza al vento.

Anche Aston Martin e Haas hanno apportato modifiche all’ala posteriore, mentre quest’ultima ha introdotto, in aggiunta, un nuovo elemento aerodinamico anteriore per ottimizzare la distribuzione del peso.

Racing Bulls ha presentato una serie di nuovi componenti, tra cui l’ala anteriore, quella posteriore e la fascia, progettati per minimizzare l’attrito dell’aria e migliorare l’equilibrio in pista.

Il maggior numero di aggiornamenti è stato registrato da Kick Sauber, che ha rinnovato l’ala anteriore, l’ala posteriore, la fascia e i relativi endplates, sviluppando inoltre un nuovo diffusore da impiegare nelle prossime gare.

Alpine, Mercedes e Williams non hanno invece presentato alcun cambiamento nei documenti inoltrati alla FIA.

Come è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP del Bahrain?

Il Gran Premio del Bahrain ha segnato la continuazione del dominio McLaren in Formula 1, anche se non sono mancate alcune sorprese.

Sul circuito di Sakhir non c’è stato margine d’errore per nessuno dei piloti, sia veterani che rookie, tutti in un modo o nell’altro vittime dell’elevato degrado gomme che ha caratterizzato la pista.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, sfruttando al meglio la gara, e la Red Bull è finalmente riuscita a portare entrambi i piloti a punti. Una gradita sorpresa è il fatto che la Haas continui a raccogliere punti nel Campionato Costruttori, posizionandosi addirittura davanti ad Aston Martin e Williams.

1. McLaren – 151 punti

2. Mercedes – 93 punti

3. Red Bull Racing – 71 punti

4. Ferrari – 57 punti

5. Haas – 20 punti

6. Williams – 19 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

