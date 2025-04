Alpine è stata la sorpresa della prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Il team francese ha conquistato la miglior posizione grazie a un tempo di 1:29.239 fatto segnare da Pierre Gasly; tuttavia, Jack Doohan ha deluso, chiudendo in 15ª posizione.

Gasly ha battuto la McLaren di Lando Norris per soli 0.007 secondi, davanti a Charles Leclerc, Oscar Piastri e Alexander Albon, con distacchi davvero minimi.

Completano la top 10 George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Yuki Tsunoda. Fernando Alonso più distante, solo 14°.

FP1 GP dell’Arabia Saudita

Andiamo a vedere i risultati completi della prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP1 GP dell’Arabia Saudita 2025

Posizione Pilota 1 Pierre Gasly 2 Lando Norris 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Alexander Albon 6 George Russell 7 Carlos Sainz 8 Lewis Hamilton 9 Max Verstappen 10 Yuki Tsunoda 11 Liam Lawson 12 Nico Hulkenberg 13 Kimi Antonelli 14 Fernando Alonso 15 Isack Hadjar 16 Jack Doohan 17 Lance Stroll 18 Oliver Bearman 19 Esteban Ocon 20 Gabriel Bortoleto

Come è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP del Bahrain?

Il Gran Premio del Bahrain ha segnato la continuazione del dominio McLaren in Formula 1, anche se non sono mancate alcune sorprese.

Sul circuito di Sakhir non c’è stato margine d’errore per nessuno dei piloti, sia veterani che rookie, tutti in un modo o nell’altro vittime dell’elevato degrado gomme che ha caratterizzato la pista.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, sfruttando al meglio la gara, e la Red Bull è finalmente riuscita a portare entrambi i piloti a punti. Una gradita sorpresa è il fatto che la Haas continui a raccogliere punti nel Campionato Costruttori, posizionandosi addirittura davanti ad Aston Martin e Williams.

1. McLaren – 151 punti

2. Mercedes – 93 punti

3. Red Bull Racing – 71 punti

4. Ferrari – 57 punti

5. Haas – 20 punti

6. Williams – 19 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

