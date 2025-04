Sta partendo? Rivelazione scioccante sul GP di Imola

L'Italia ospita attualmente due Gran Premi nel calendario della Formula 1: Imola e Monza. Una situazione piuttosto insolita, considerando che in molti altri paesi è difficile mantenere anche una sola gara in un calendario così denso.

Stefano Domenicali ha sottolineato come questa sfida stia diventando sempre più ardua proprio in patria.

L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari è uno dei circuiti di maggiore tradizione nel motorsport, inaugurato nel 1953. Intitolato a Enzo Ferrari, fondatore della leggendaria scuderia, il tracciato si estende per 4.909 km nei pressi del piccolo comune di Imola, in provincia di Bologna. Pur essendo stato a lungo considerato la casa della Ferrari, negli ultimi anni il ruolo è stato in parte affidato a Monza. Inoltre, sebbene la storia del circuito sia lunga, fu solo nel 1980 che si disputò il primo Gran Premio ufficiale, organizzato come alternativa a Monza.

La gara fu vinta da Nelson Piquet Sr., suocero di Max Verstappen, e il successo fu tale da dare vita al Gran Premio di Imola, corso annualmente dal 1981 al 2006.

Sfida ai grandi

Nel 2020 il celebre tracciato è tornato in calendario a causa della pandemia, e gli anni successivi hanno confermato la sua presenza. Questo risultato è particolarmente notevole se si considera che l'Italia contava già su un Gran Premio a Monza, mentre altri paesi europei faticano ad organizzare anche un solo evento, in un contesto dominato dagli investimenti multimiliardari dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente. Al momento, l'ultima gara a Imola è prevista per il 2025.

Sempre più sembra inevitabile che dovremo presto dire addio al Gran Premio dell'Emilia-Romagna. Con una punta di nostalgia, Domenicali ha commentato alla RAI Radio: "L'Italia è e sarà sempre una componente fondamentale nella Formula 1". Ha aggiunto: "Organizzare due gare in un singolo paese diventa sempre più complicato con l'aumentare dell'interesse per questo sport. Dobbiamo trovare una soluzione nei prossimi mesi, perché con la situazione attuale sarà davvero difficile mantenere Imola e Monza insieme in calendario per molto tempo."

