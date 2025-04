La dichiarazione di Hamilton contro le regole della F1

Lewis Hamilton ha espresso dichiarazioni decise contro le regole e le imposizioni che caratterizzano la Formula 1.

Il pilota della Ferrari ha recentemente rivelato a Vogue la sua inusuale passione per la moda all’interno del mondo della Formula 1. Conosciuto per il suo stile audace, Hamilton ha rivoluzionato l’immagine del motorsport introducendo capi e design non convenzionali, nonostante le critiche iniziali.

Il suo approccio personale ha segnato una svolta importante nello sport. Nei suoi primi anni in McLaren, il pilota si sentiva limitato dalle restrizioni sull’abbigliamento imposte dalla dirigenza sotto Ron Dennis. La rigidità di un codice così severo risultava opprimente, spingendolo così a sperimentare liberamente una volta approdato alla Mercedes.

«Ho deciso di rischiare, anche quando non era consentito, e ben presto i risultati positivi sono stati evidenti», ha dichiarato Hamilton a Times Life & Style. Questo spirito ribelle non solo ha aperto nuove prospettive nella sua carriera, ma ha anche ispirato altri, come l’ingegnere-ciclista Zhou Guanyu della Ferrari, a osare rompere gli schemi tradizionali.

L’influenza di Hamilton sulla moda in Formula 1 continua a crescere. Il pilota insiste nel voler scendere in pista indossando ciò che sceglie, rifiutando di limitarsi ai tradizionali abiti da team che caratterizzavano i suoi primi anni. «Non mi riconoscevo nei capi imposti, perciò ho deciso di fare la differenza e dimostrare di poter vestire come desidero», afferma.

Il suo coraggio nel sfidare il convenzionale ha trasformato non solo la sua immagine ma ha anche incoraggiato altri piloti a esprimere la propria identità personale attraverso la moda.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

