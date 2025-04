Hamilton ammette il suo peggior errore nella gara del Bahrain

Lewis Hamilton ha ammesso di aver commesso il suo errore più grave durante il Gran Premio del Bahrain 2025 di Formula 1.

Parlando con i media, il sette volte campione del mondo ha commentato quanto accaduto durante la gara precedente: “Non sapevo che ci sarebbero stati così tanti piloti con le soft, ma penso che partire con le medie fosse la scelta giusta.

“Anche se credo che probabilmente l’opzione migliore sarebbe stata una combinazione soft-media-soft. È interessante vedere come George sia riuscito a far funzionare così bene le gomme soft alla fine della gara.

Ma sono davvero grato per la strategia. Sto dando il massimo per ottenere buoni punti per il team; è quello che voglio, è quello che si meritano. Non mi fermerò finché non ci riuscirò”, ha dichiarato.

Correlato: Hamilton spiega le sue difficoltà in Ferrari

Come è rimasto il Campionato Costruttori dopo il GP del Bahrain?

Il Gran Premio del Bahrain ha segnato la continuazione del dominio McLaren in Formula 1, anche se non sono mancate alcune sorprese.

Sul circuito di Sakhir non c’è stato margine d’errore per nessuno dei piloti, sia veterani che rookie, tutti in un modo o nell’altro vittime dell’elevato degrado gomme che ha caratterizzato la pista.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, sfruttando al meglio la gara, e la Red Bull è finalmente riuscita a portare entrambi i piloti a punti. Una gradita sorpresa è il fatto che la Haas continui a raccogliere punti nel Campionato Costruttori, posizionandosi addirittura davanti ad Aston Martin e Williams.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato