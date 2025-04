Hamilton spiega le sue difficoltà in Ferrari

Durante il Gran Premio del Bahrein le qualifiche di sabato hanno avuto un impatto significativo su Lewis Hamilton, costringendolo a partire dalla nona posizione.

Nonostante questo inizio difficile, il pilota britannico ha mostrato ottime prestazioni recuperando terreno in diverse fasi della gara e concludendo all’interno del top 5, esattamente l’obiettivo che si era prefissato. La sua prestazione ha confermato come un inizio non rappresenti un ostacolo insormontabile per un campione della sua esperienza.

Hamilton ha commentato: "Non mi aspettavo un rendimento così deludente, né tantomeno di trovarmi in difficoltà nell’adattarmi a questo nuovo assetto. Per anni ho guidato seguendo metodi molto precisi; ora adottiamo il freno motore, una tecnica che non avevo mai sperimentato prima. Non ho intenzione di arrendermi, anzi continuerò a lottare. Oggi ho cercato di dimostrare che il mio potenziale è ancora vivo e mi impegnerò per sfruttarlo al massimo."

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton per la Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo con la Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, che guarda anche oltre il 2026. L’idea di vedere Lewis vestito di rosso sembrava appartenere ai sogni più sfrenati. Siamo in presenza di un fatto storico, perché un pilota del suo calibro non aveva mai fatto il salto in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due campionati al suo arrivo. Stiamo assistendo a qualcosa di straordinario. Come afferma Mogol, se questo progetto funzionerà o meno, lo scopriremo vivendo l’esperienza", ha dichiarato per Sky Sport 24.

In un comunicato ufficiale la Scuderia Ferrari ha confermato l’ingaggio del sette volte campione del mondo con un contratto pluriennale, affermando: "Siamo lieti di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team a partire dal 2025 con un accordo della durata di diversi anni."

Inoltre, va evidenziato che si tratta di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico, che lo manterrà tra i meglio pagati dell’intero campionato.

