Un responsabile di squadra ha lanciato un duro attacco contro Lewis Hamilton e il suo deludente esordio con Ferrari.

Secondo parole riportate da SoyMotor, Mattia Binotto — direttore tecnico e delle operazioni di Sauber — si è espresso sul sette volte campione del mondo: “Ha portato grande entusiasmo, passione e molta esperienza in Ferrari.

Ma solo questo potrebbe non bastare. Non sappiamo ancora quanto sia veloce Lewis oggi, e questa esperienza lo aiuterà a capirlo, perché un pilota forte si adatta in fretta.

In queste prime gare del 2025 vedremo quale sarà l’equilibrio di potere con Charles e quale impatto avrà su di lui. Sono domande su cui non intendo esprimermi”, ha dichiarato l’ex team principal della Ferrari.

Correlato: Hamilton ammette il suo peggior errore nella gara del Bahrain

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato